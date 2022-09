Jova Beach Party a Bresso: scaletta, orari e come arrivare alla tappa finale del tour 2022 Oggi al campo volo di Bresso si terrà l’ultimo concerto della seconda edizione del Jova Beach Party. Ecco la scaletta, i possibili ospiti e le info utili per raggiungere la zona dell’evento.

Giunge alla tappa conclusiva il JovaBeachParty organizzato da Lorenzo Cherubini in tutta Italia. Il tour della festa voluta da Jovanotti ha toccato le principali spiagge del Belpaese (sollevando non poche polemiche) e si chiuderà oggi, sabato 10 settembre, all'aeroporto di Bresso.

Come comunicato dall'organizzazione, fino a questo momento il JovaBeachParty ha fatto registrare più di mezzo milione di presenze. Oltre 500.000 persone che si sono radunate dalle 15 a mezzanotte, intrattenute da diversi performer e attività allestite per l'occasione grazie ai numerosi sponsor. Di seguito tutte le informazioni utili per raggiungere il campo volo di Bresso, le strade chiuse in città, i possibili ospiti e la possibile scaletta del party.

Per l'evento, a seguito di numerose riunioni tra l'organizzazione e il Prefetto di Milano Renato Saccone, quest'ultimo ha vietato la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche di gradazione superiore ai 9,5 gradi, sia in forma fissa che ambulante. Il divieto è esteso anche alla vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle ore 00.01 del 10 settembre 2022 alle ore 7.00 dell’ 11 settembre 2022, nella zona circostante l’aeroporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, ecc.) per il servizio al tavolo.

La scaletta del Jova Beach Party all'aeroporto Milano Bresso

Come per ogni tappa del Jova Beach Party, Jovanotti ha studiato una scaletta fissa che può arricchirsi in base agli ospiti della serata. Ad esempio, un aficionado di questa edizione è stato Gianni Morandi, motivo per cui è plausibile pensare che il cantante salga ancora sul palco insieme a Jovanotti. Di seguito la possibile scaletta dell'ultima data del festival a Bresso.

Una tribù che balla

I love you baby

Sensibile all’estate

Viva la libertà

L’estate addosso

Sabato

Il sole sorge di sera

Musica

Il boom

Nuova era

Safari

Ragazza magica

Baciami ancora

Sapore di sale

Le tasche piene di sassi

Tensione evolutiva

Penso positivo

Play Video

Un raggio di sole

Megamix

Non m’annoio

L’ombelico del mondo

(Tanto)³

Gli immortali

Estate

Il più grande spettacolo dopo il big bang

Ti porto via con me

Ragazzo fortunato

A te

A che ora inizia e finisce il concerto di Jovanotti a Bresso

L'ultimo concerto del Jova Beach Party 2022, come tutti quelli andati in scena quest'anno, inizierà alle 15 e terminerà verso mezzanotte. I cancelli dovrebbero aprire al pubblico un'ora prima, ovvero alle 14. Gli accessi saranno due: il primo su via Clerici, il secondo da via Matteotti, tra via don Luigi Sturzo e via Villa.

Strade chiuse e viabilità a Bresso

Per la tappa finale del Jova Beach Party a Bresso sono attese 60.000 persone. Per questo motivo, la viabilità subirà grandi cambiamenti. Ad esempio, via Clerici e metà dell'asse Gramsci-Matteotti-Grandi, le due corsie che procedono verso nord, saranno interamente chiuse. Potranno accedervi solo i mezzi di sicurezza, di soccorso e dell'organizzazione.

Per i residenti di Bresso, tuttavia, verrà creata una grande Ztl perimetrata da via Vittorio Veneto, via Carloina Romani, via Don Vercesi e le due corsie che dal campo volo partono in direzione sud. Nella Ztl in questione, gli spettatori del Jova Beach non potranno entrare con i propri veicoli.

Come arrivare al concerto di Jovanotti all'aeroporto Milano Bresso

Per arrivare al Jova Beach Party di Bresso esistono molteplici possibilità.

Con i mezzi Atm:

Per raggiungere l’ingresso di via Clerici (Varco 1):

Stazione M5 di Bignami (servita da ascensori) – circa 10 minuti a piedi

Stazione M1 di Sesto Rondò (non accessibile) – circa 20 minuti a piedi

Stazione M1 di Sesto FS 1° Maggio (servita da ascensori) – circa 30 minuti a piedi

Capolinea Niguarda (Parco Nord) del tram 4 – circa 20 minuti a piedi

Per raggiungere l’ingresso di via Grandi (Varco 2):

Stazione ferroviaria di Cormano-Cusano Milanino – circa 30 minuti a piedi

Per rientrare dopo il concerto con la metropolitana e con il tram:

M5: ultima partenza da Bignami alle ore 2:00

M1: ultima partenza da Sesto Rondò alle ore 1:45

M1: ultima partenza da Sesto 1° Maggio FS alle ore 1:44

Tram 4: ultima partenza da Niguarda (Parco Nord) per Cairoli M1 (piazza Castello) alle ore 1:02

Tram 4: ultima partenza da Niguarda (Parco Nord) per la stazione M3 di Maciachini alle ore 2:13

Con Trenord:

Per l'occasione, Trenord ha annunciato la creazione di un biglietto speciale a dieci euro valido per un viaggio di andata e uno di ritorno da tutta la Lombardia a Sesto San Giovanni o Cormano-Cusano Milanino, e per il ritorno su una delle otto corse straordinarie notturne che saranno effettuate verso Varese, Saronno, Novara, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, con fermate intermedie.

Per arrivare a Sesto San Giovanni si possono prendere le linee Bergamo-Carnate-Milano, S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano, S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi, S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, S1 Chiasso-Como-Milano-Rho. Per giungere a Cormano-Cusano Milanino, ci si può servire delle linee S2 Mariano Comense-Milano Bovisa e S4 Cambiago-Milano Bovisa-Milano Cadorna.

Di seguito l'elenco dei treni speciali per il rientro e i relativi orari:

Treni speciali da Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni 1.04-Novara 2.12

Sesto San Giovanni 1.04-Lecco 1.54

Sesto San Giovanni 1.19-Varese FS 2.47

Sesto San Giovanni 1.29-Saronno 2.17

Sesto San Giovanni 1.21-Como 2.11

Sesto San Giovanni 1.30-Bergamo 2.45

Treni speciali da Cormano-Cusano Milanino

Cormano-Cusano Milanino 1.00-Lodi 2.11

Cormano-Cusano Milanino 1.29-Mariano Comense 1.59