Jeff Bezos arriva a Milano e pranza da Gino Sorbillo: “Vi svelo la pizza che ha scelto” Jeff Bezos è stato tra i clienti di Gino Sorbillo a Milano: lo ha reso pubblico il famoso pizzaiolo postando una sua foto sui social con il proprietario di Amazon. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un cliente a sorpresa nella famosa pizzeria di Gino Sorbillo in Corso Vittorio Emanuele a Milano. A mangiare la pizza con la sua famiglia, e gli uomini della scorta, è arrivato Jeff Bezos, il proprietario di Amazon: "Avere ai miei tavoli – ha scritto il famoso pizzaiolo – a gustare una tradizionale pizza napoletana Jeff Bezos, proprietario di Amazon, con la sua famiglia e le guardie del corpo, é una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Non potevo festeggiare in modo migliore oggi 17 gennaio il ‘Pizza Day', la Giornata Mondiale della Pizza".

Il grande incontro è successo due giorni fa, ma Gino Sorbillo lo ha raccontato oggi per motivi di sicurezza. All'Ansa il famoso pizzaiolo napoletano, che ha aperto il locale "Gino Sorbillo Lievito Madre al Duomo" dopo lo storico locale a Napoli, ha precisato: "Bezos ha mangiato una margherita con mozzarella di bufala e aggiunta di burrata – dice Sorbillo – per gli altri varie scelte, da quella ai 4 formaggi a quella salsiccia e patate a quella al prosciutto e funghi". Ha mangiato tutto ordinando una bottiglia di Amarone: "Bezos ha detto che ritornerà e ha lasciato una bella mancia ai camerieri", ha concluso Sorbillo.

A Milano sono cinque in totale i ristoranti di Gino Sorbillo: il primo è stato "Lievito Madre al Duomo" in largo Corsia dei Servi 11, a cui sono poi seguiti "Gino Sorbillo Olio a Crudo" in via Montevideo angolo via Savona, nella zona del design Tortona, "Gino Sorbillo Pizza Gourmand" in via Ugo Foscolo 1 e il piccolo locale "Antica Pizza Fritta da Zia Esterina Sorbillo" in via Agnello 19. E l'ultima apertura è stata in via Pietro Borsieri 25. Bezos ha scelto il centralissimo locale sotto la Madonnina del Duomo.

Perché Jeff Bezos era a Milano

Il patron di Amazon era a Milano in questi giorni come ospite della fashion week uomo: Jeff Bezos era insieme alla compagna giornalista Lauren Sanchez, tra gli ospiti della sfilata di Dolce e Gabbana a Milano. In questa passerella sfilava infatti il figlio di lei, Nikko Gonzalez. In prima fila con Bezos c'erano André Lamoglia, Jason Fernandez, Franco Masini, Maria Pedraza, Blanco, Simone Susinna, Fabio Quartararo, Noah Beck, Jacob Rott, Quavo, Lucien Laviscount, Juju Shuster. Questo due giorni fa, ora Bezos avrebbe già lasciato Milano.