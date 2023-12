Invia un messaggio di morte alla ex con la foto di una baionetta: arrestato un militare belga Una studentessa di 20 anni è stata vittima di atti persecutori da parte dell’ex: questo le inviava messaggi con minacce di morte e con la foto di una baionetta.

Un militare belga mandava foto di armi alla ex ragazza, una studentessa russa di 20 anni, minacciandola di morte. L'uomo ha 35 anni è nella notte tra domenica 3 dicembre e lunedì 4 dicembre è stato denunciato dalla donna a Milano con l'accusa di atti persecutori nei confronti della giovane. I messaggi persecutori e gli appostamenti sotto casa ormai andavano avanti da tempo: i due avevano avuto una relazione di pochi giorni qualche mese prima.

La giovanissima ha chiamato le forze dell'ordine dopo che il 35enne si è appostato sotto casa sua in zona Buonarroti: l'uomo avrebbe citofonato alla ragazza che però si era rifiutata di farlo salire in casa. Così il militare ha iniziato a lanciare sassi verso la finestra spaventato la giovane tanto da chiamare il 112. Prima di presentarsi sotto casa la 20enne aveva ricevuto un messaggio con una baionetta dicendo di essere pronto a usarla contro un ragazzo che aveva visto in compagnia della ragazza.

Sul posto in poco tempo si sono precipitati i carabinieri del Radiomobile e della stazione di Porta Genova: i militari non hanno trovato il 35enne che aveva provato ad allontanarsi. La 20enne è riuscita a fornire tutte le giuste informazioni così che l'uomo è stato rintracciato in un bed and breakfast poco distante. Per lui è scattata la denuncia.

Quando ha capito della presenza dei carabinieri ha provato a scappare passano dal davanzale della camere rischiando di cadere. Poi però si è arreso e ha aperto la porta.