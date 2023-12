Minaccia di morte l’ex moglie e tenta di entrare in casa sua con la forza: 45enne arrestato I carabinieri hanno arrestato un 45enne che li ha colpiti con la tapparella di una finestra. L’uomo era stato bloccato dai militari mentre stava cercando di entrare con la forza nella casa dell’ex moglie a Lainate (Milano).

Un 45enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale nella serata di ieri, sabato 2 dicembre, a Lainate, nella Città Metropolitana di Milano. I carabinieri erano arrivati in seguito a una segnalazione per bloccare quell'uomo che stava tentando di entrare con la forza nell'appartamento dell'ex moglie dopo che l'aveva minacciata di morte. Vedendo i militari, il 45enne ha dato in escandescenza colpendo alcuni di loro con la tapparella che aveva appena sradicato da una finestra. Alla fine è stato immobilizzato con il taser e, dopo una visita in ospedale, è stato portato in cella in attesa del processo per direttissima.

Il 45enne stava cercando di entrare in casa con la forza

I carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Rho sono arrivati nella serata del 2 dicembre nei pressi di un'abitazione di Lainate. Un 45enne, che aveva appena minacciato di morte l'ex moglie, stava tentando di entrare nel suo appartamento con la forza.

Trovandosi di fronte i militari, quell'uomo ha dato ancora di più in escandescenza: prima ha sradicato la tapparella di una finestra con cui ha colpito i carabinieri, poi ha preso a pugni il vetro della finestra provocandosi escoriazioni alle mani.

L'aggressore sarà sottoposto a processo per direttissima

Per bloccarlo, i militari hanno dovuto usare il taser. Dopodiché, è stato richiesto l'intervento dell'ambulanza che ha trasportato il 45enne all'ospedale di Rho. Lì è stato visitato e dimesso senza giorni prognosi.

L'uomo è stato infine portato in camera di sicurezza, dove sta attendendo il processo per direttissima. I carabinieri aggrediti sono stati sottoposti ad accertamenti medici e pare non abbiano riportato ferite evidenti.