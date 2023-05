Invia foto intime dell’ex moglie al compagno e li minaccia Un 51enne è imputato per i reati di atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente espliciti. Avrebbe, infatti, inviato foto vecchie scattate di nascosto di rapporti sessuali con l’ex moglie al nuovo compagno di lei.

Il gip di Monza, su proposta della Procura, ha emesso un divieto di avvicinamento nei confronti di un 51enne di Mariano Comense alla sua ex moglie. L'uomo, infatti, a partire dal 2020 avrebbe ripetutamente minacciato e offeso la donna, arrivando a inviare vecchie foto (scattate di nascosto) al nuovo compagno di lei che la ritraevano mentre stava consumando un rapporto sessuale con lui. Per questo motivo, una volta rintracciato dai carabinieri della Stazione di Seveso, il 51enne ora ha l'obbligo di tenere una distanza di almeno 300 metri dalla donna con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo di comunicazione.

Gli episodi contestati

Come raccontato dalla donna, di 48 anni, e ricostruito dalle indagini, nel corso degli ultimi anni sarebbe accaduto che il 51enne affiancasse l'auto su cui si trovava l'ex moglie e dal proprio mezzo cominciasse a dare pugni al finestrino. Non solo, un'altra volta l'avrebbe sorpassata, sempre in auto, e poi tagliato la strada mentre con le dita mimava una pistola come per dirle "ti faccio fuori".

Le minacce di morte, poi, erano ancora più frequenti. Le diceva che avrebbe "mandato un albanese a farle la festa", oppure "ti spacco la faccia, ti stacco riscaldamento e luce", il tutto seguito da altre offese. Infine, avrebbe inviato al nuovo compagno della 48enne alcune vecchie fotografie scattate di nascosto e che lo ritraevano mentre aveva un rapporto sessuale con lei.

Atti persecutori e diffusione illecita di immagini sessualmente espliciti

Con questi comportamenti persecutori, ha scritto il gip che ha disposto la misura cautelare nei confronti del 51enne, costringeva la moglie a cambiare le proprie abitudini temendo per la propria incolumità. A volte, era costretta a rinunciare di uscire di casa per timore di incontrarlo per strada. La donna si sarebbe anche munita di un dispositivo per registrare voci e fare riprese video per poter immortalare i continui comportamenti minacciosi del suo ex.

Ora il 51enne è imputato di reati di atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti nei confronti dell'ex moglie, il tutto aggravato dal fatto di averli compiuti in presenza delle figlie all'epoca entrambe minorenni.