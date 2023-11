Investe un ciclista, lo lascia al freddo e agonizzante per tutta la notte in un fossato: denunciato È stato identificato e denunciato un ragazzo di 24 anni che a Filago (Bergamo) avrebbe investito un uomo che si trovava in sella alla sua bicicletta: lo ha poi lasciato a terra, agonizzante, per tutta la notte.

Nella giornata di oggi, lunedì 27 novembre, è stato identificato e denunciato un ragazzo di 24 anni perché accusato di lesioni stradali gravissime, fuga e omissione di soccorso. Il 25 novembre scorso, alle 22.30, a Filago (Bergamo) avrebbe investito un uomo che si trovava in sella alla sua bicicletta: lo ha poi lasciato a terra, agonizzante. A fermarlo sono stati i carabinieri di Brembate. Il ragazzo è stato rintracciato sul luogo di lavoro.

La dinamica dell'incidente

Il 24enne stava guidando sulla strada provinciale 155, che da Filago va verso Madone, lungo un tratto di strada che era privo di illuminazione. A un certo punto ha travolto il ciclista che è stato sbalzato per diversi metri finendo nella campagna sottostante. Invece di fermarsi ad aiutarlo, il 24enne è scappato: ha lasciato la vittima agonizzante e al freddo.

Solo la mattina successiva, i carabinieri – grazie a un passante – sono arrivati sul luogo dell'incidente insieme agli operatori sanitari del 118. Hanno trovato la vittima, un uomo di quarant'anni, in condizioni drammatiche. A una decina di metri di distanza, è stata trovata la bicicletta. Il quarantenne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Bergamo: è in pericolo di vita perché ha un grave trauma cranico.

La vittima è rimasta tutta la notte al freddo con un trauma cranico

A questo si aggiunge l'ipotermia dato al fatto che lo ha lasciato tutta la notte in un fossato con temperature vicine allo zero. La vittima è ricoverata in terapia intensiva: la sua prognosi resta riservata. Il giorno dopo l'incidente, grazie ad alcune telecamere di sorveglianza installate nelle aree limitrofe l'incidente, è stato possibile individuarlo.