Clochard muore di freddo durante la notte: un passante lo trova a terra vicino a una panchina Un senzatetto di 47 anni è stato trovato morto in un parco a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia: dai primi accertamenti è emerso che l’uomo sia morto di freddo.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Un uomo è stato trovato morto in un parco: si tratterebbe di un senzatetto di 47 anni di origini straniere. Il suo nome era Alexander ed era conosciuto da alcune associazioni del territorio. Sono ora in corso tutti gli accertamenti medici legali.

Come spiega Brescia Today, non ci sarebbero dubbi che il 47enne sia morto per cause naturali: tra la principale ipotesi quella del freddo unito a una salute già compromessa. Il decesso infatti è avvenuto la notte di ieri martedì 14 novembre quando le temperature si sono fatte molto rigide. La trovarlo poco prima delle 7 è stato un passante che lo ha notato disteso a terra ai piedi di una panchina vicino al campetto da basket del parco.

Subito sono stati allertati i soccorsi ma purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Sul posto si sono precipitati i sanitari dell'automedica e dell'ambulanza della croce rossa di Rivoltella: i medici purtroppo non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora verranno fatti tutti gli accertamenti del caso per avere la conferma sulle cause del decesso. Sull'accaduto indagano gli agenti del Commissariato di polizia di Desenzano. Al momento però è stato escluso che si possa trattare di una morte violenta: nessuno l'avrebbe aggredito.