È morto a 32 anni Danilo Cremona: il pallavolista si era accasciato a terra mentre giocava durante un torneo Danilo "Corry" Cremona stava disputando un torneo a San Giuliano Terme (Pisa): è stato colpito da un malore sotto rete, ed è giunto in ospedale in condizioni già gravissime. "Sorridi come hai sempre fatto", il ricordo dei compagni di squadra.

Non ce l'ha fatta Danilo Cremona, pallavolista 32enne colpito da un malore sotto rete mentre disputava un torneo a San Giuliano Terme, provincia di Pisa. Il giovane sportivo si era accasciato in campo durante il match, colpito da una sincope letale, ed era giunto in ospedale in condizioni già disperate: a stroncarlo, dopo tre giorni di coma, è stata la rottura di un’aneurisma che ha provocato un’emorragia cerebrale massiva.

Cremona, originario di Merate (Lecco), giocava tra le fila del Desio Volley Brianza. "Impossibile colmare questo vuoto così grande e profondo", hanno scritto in suo ricordo i compagni di squadra. "Un momento di immensa tristezza". E ancora. "Guardaci e sorridi come hai sempre fatto. La tua passione, la tua forza e la tua amicizia sono il tuo lascito più grande. Sarai per sempre con noi”.

"Corry", come lo chiamavano parenti e amici, si era trasferito a Milano per lavoro ma continuava a giocare per il team brianzolo. Negli anni precedenti aveva vestito le maglie dell'As Merate Volley, della Polisportiva Besanese e della Polisportiva Circolo Giovanile Bresso, fino a quella del Desio Volley con cui due anni fa aveva conquistato la serie B.