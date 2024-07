video suggerito

Danilo Cremona morto dopo il malore in campo: aperta un'inchiesta sul decesso del pallavolista Danilo Cremona, pallavolista di Serie D originario di Merate (Lecco), è morto a causa di un malore che l'ha colpito in campo mentre disputava un torneo in Toscana. Sotto indagine il personale sanitario che ha seguito il giovane sportivo.

La Procura di Pisa ha aperto un'inchiesta sulla morte improvvisa di Danilo Cremona, 32 anni, pallavolista di Merate (Lecco) morto lo scorso sabato 20 luglio a seguito di un malore che l'ha colpito mentre disputava un torneo di serie D in Toscana: gli inquirenti hanno già acquisito le cartelle cliniche del giovane sportivo, mentre nei giorni scorsi è stata effettuata l’autopsia. A essere iscritti nel registro degli indagati, come garanzia per consentire ai diretti interessati di seguire l’evoluzione degli accertamenti, sarebbero i sanitari che hanno seguito Cremona.

Cremona, che da questo settembre avrebbe iniziato a giocare nella Astra Volley di Sesto San Giovanni, è deceduto a seguito di un’emorragia massiva provocata da un aneurisma cerebrale. I primi segnali, letali, si sono manifestati in campo durante una partita a San Giuliano Terme, provincia di Pisa, con i compagni di squadra. Qui "Corry", come veniva soprannominato dagli amici, si è accasciato a terra e ha chiesto di andare in bagno, dove pochissimi minuti dopo è stato ritrovato già completamente incosciente. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cisanello di Pisa, è stato poi colto da un altro malore.

Il funerale si terrà martedì 30 luglio nella chiesa parrocchiale di Lomagna (Lecco). I genitori dell’atleta, nel frattempo, hanno deciso di donare gli organi del figlio.