Investe e uccide la bimba di due anni nel parcheggio della scuola: nonna a processo per omicidio stradale L'incidente era avvenuto il 3 giugno scorso in un parcheggio della scuola Little England a Brescia. Una donna di 74 anni ha investito e ucciso una bambina che stava attraversando la strada insieme alla nonna. L'udienza è attesa nei prossimi giorni. L'indagata è accusata di omicidio stradale.

A cura di Carlo Coi

Nelle scorse ore, la Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di una 74enne che il 3 giugno scorso ha investito una bambina di 2 anni nel parcheggio della scuola Little England. L'intervento repentino del personale sanitario non è stato sufficiente per salvarle la vita. Le forze dell'ordine, dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza presenti sul posto, sono riusciti a ricostruire i dettagli della triste vicenda. È attesa nei prossimi giorni l'udienza del giudice.

La dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita la bambina di due anni

L'incidente è avvenuto all'uscita della scuola nelle primissime ore del pomeriggio del 3 giugno scorso. La vittima, in compagnia della nonna, è stata investita da una 74enne che aveva da poco recuperato il nipotino che frequenta le elementari nell'istituto Little England di Via Caduti del Lavoro, a Brescia.

Il repentino intervento dei soccorsi, allertati dai genitori degli altri studenti che hanno immediatamente chiamato il numero unico di emergenza, non è stato sufficiente per salvare la vita della bambina, che dopo essere stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Brescia è venuta a mancare pochi attimi dopo il suo arrivo. Meno gravi le condizioni della nonna per la quale è bastato un breve ricovero nella struttura sanitaria.

Le indagini delle forze dell'ordine e la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura

La Polizia locale ha effettuato i rilievi sul posto visionando le telecamere di videosorveglianza che si trovano all'esterno dell'istituto che avevano ripreso la scena nei minimi dettagli. L'indagata ha più volte ribadito di non essersi accorta di nulla, nei prossimi giorni sarà convocata in tribunale dove sarà sottoposta all'udienza del Gup, giudice per l'udienza preliminare, con l'accusa di omicidio stradale.