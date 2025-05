video suggerito

Investe due finanzieri e prova a scappare, i militari gli sparano alle gomme dell'auto per fermarlo: arrestato La guardia di finanza ha arrestato nella serata del 15 maggio un 21enne trovato in possesso di contanti, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di dosi di sostanze stupefacenti. Il giovane avrebbe provato a fuggire, ma i militari lo hanno fermato sparandogli alle gomme dell'auto.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 21enne è stato arrestato nella serata di ieri a Sorico (in provincia di Como) dalla guardia di finanza perché sospettato di essere uno spacciatore. Il giovane, che si trovava a bordo di un'auto ferma in un parcheggio, avrebbe provato a scappare accendo il motore all'improvviso e avrebbe investito due militari. Uno dei finanzieri avrebbe esploso alcuni colpi di pistola indirizzati alle gomme della vettura, in modo tale da interrompergli la fuga. Alla fine, il 21enne è stato arrestato e oggi, venerdì 16 maggio, è stato processato con rito direttissimo e condotto nel carcere di Bassone.

L'episodio è avvenuto nella serata del 15 maggio nella zona dell'Altolago. Una pattuglia della guardia di finanza era impegnata in alcuni controlli in borghese, quando ha notato un'auto sospetta ferma in un parcheggio. I militari, vedendo che al posto di guida c'era seduto un uomo, si sarebbero avvicinati per un accertamento. Quando i finanzieri hanno chiesto i documenti, il giovane avrebbe finto di volerglieli porgere, ma avrebbe messo in moto l'auto e sarebbe partito cercando di investire i militari. Due sarebbero stati urtati e rimasti feriti, uno a un braccio e l'altro a un piede.

La fuga sarebbe proseguita in retromarcia, con l'auto che ha colpito un muretto nei pressi di un bar, e poi sarebbe ripresa in avanti. Uno dei finanzieri, però, ha sparato due colpi di pistola verso una ruota anteriore dell'auto, riuscendo a bucarla e costringendo il giovane a fermarsi. Il 21enne avrebbe, infine, provato a scappare a piedi, ma è stato bloccato poco dopo.

Il 21enne, di origine marocchina, è stato arrestato. In auto, risultata presa a noleggio, i finanzieri avrebbero trovato denaro contante, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di dosi di sostanze stupefacenti. Processato con rito direttissimo, il giudice ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere in attesa della prossima udienza, fissata per il 26 maggio.