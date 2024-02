Invade la corsia opposta dopo un tamponamento e travolge un motociclista: morto un 32enne Una Fiat 500 ha invaso la corsia opposta a Casalmorano (Cremona) dopo aver tamponato l’auto che la precedeva. In quel momento stava passando un motociclista di 32 anni che per l’impatto è stato sbalzato per diversi metri. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 32enne è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 febbraio, in un incidente stradale a Casalmorano, in provincia di Cremona. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto lungo la provinciale ‘Soncinese' quando si è scontrato con un'auto che aveva appena tamponato un altro veicolo. Una 32enne, al volante di una delle due vetture coinvolte, è stata trasportata in codice verde all'ospedale di Cremona. Per lei le conseguenze non sono state gravi, così come per l'altro automobilista e il suo passeggero per i quali è bastato il soccorso sul posto.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri di Casalbuttano e di Soresina. Secondo quanto ricostruito finora, l'incidente è avvenuto poco dopo le 16 del 22 febbraio. Come riportato dai giornali locali, la Fiat 500 condotta dalla 32enne ha tamponato un'altra vettura, una Volkswagen Polo condotta da un 69enne, mentre procedeva lungo la statale 498 in direzione Casalbuttano.

In seguito allo schianto, la 500 avrebbe invaso la corsia opposta finendo con lo scontrarsi con una moto. La due ruote è volata nel fossato a bordo strada, mentre il 32enne che la stava guidando è stato sbalzato diversi metri più avanti.

Leggi anche Accoltellato in strada a Cesano Boscone dopo una lite: gravissimo un 32enne

I soccorritori del 118, arrivati con ambulanza, automedica e autoinfermieristica, hanno provato a rianimare il 32enne. Per lui, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Le altre persone coinvolte nell'incidente sono state medicate sul posto e solo per la 32enne alla guida della 500 è stato necessario il trasferimento in ospedale, in codice verde.