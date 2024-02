Perde il controllo del furgone e si schianta frontalmente con un camion: morto un 57enne Luca Carlo Flospergher, imbianchino milanese residente in provincia di Novara, si è schiantato con il suo Doblò contro un camion lungo la provinciale 26 a Mortara (Pavia). Il 57enne è morto all’impatto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 57enne è deceduto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 31 gennaio, in seguito a un incidente avvenuto lungo la strada provinciale 26 all'altezza del territorio comunale di Mortara, in provincia di Pavia. L'uomo, Luca Carlo Flospergher, si stava dirigendo proprio verso Mortara quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe invaso la corsia opposta finendo per schiantarsi frontalmente con il suo Fiat Doblò contro un autoarticolato. Il 57enne è morto sul colpo, mentre l'autista del mezzo pesante è stato trasportato al pronto soccorso di Vigevano in condizioni non preoccupanti.

Il frontale tra il Doblò e il camion

L'incidente è avvenuto poco prima delle 14 di ieri. Flospergher era un imbianchino milanese, residente a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, al confine con la Lombardia. Secondo quanto ricostruito finora, il 57enne si stava dirigendo verso Mortara viaggiando lungo la provinciale 26 che collega il comune pavese con Ceretto Lomellina, a Castello d’Agogna.

I carabinieri della Compagnia di Vigevano stanno cercando di capire per quale motivo il Fiat Doblò dell'artigiano sia finito sulla corsia opposta dove, in quel momento, un camion di una azienda di logistica del Mantovano stava sopraggiungendo nella direzione contraria. La carreggiata della provinciale è stretta e l'autista 42enne non ha potuto evitare l'impatto.

Flospergher è deceduto all'impatto

Il Doblò ha colpito il mezzo pesante poco sotto la cabina di guida. Lo scontro ha distrutto l'abitacolo del furgone dove si trovava Flospergher. Per lui non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. I sanitari del 118, intervenuti anche con l'elisoccorso insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, hanno potuto solo constatare il decesso del 57enne.

Il camionista 42enne, invece, è stato trasportato da un’ambulanza della Croce Rossa di Mortara al pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Per consentire le operazioni di soccorso la provinciale è rimasta bloccata a lungo e il traffico deviato su altre strade.