Interviene per bloccare i ladri in casa dei vicini: i malviventi gli spruzzano lo spray urticante sul viso Un ragazzo di 30 anni è stato aggredito da alcuni ladri che ha provato a fermare: il 30enne era stato allertato dalla fidanzata che aveva visto i malviventi nell’appartamento dei vicini di casa.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 30 anni è stato picchiato e aggredito con dello spray urticante da alcuni ladri che il 30enne avrebbe provato a bloccare. Tutto è accaduto nel pomeriggio di Pasquetta quando una ragazza ha chiamato il suo fidanzato affinché intervenisse dopo aver sentito i malviventi nell'appartamento dei vicini. Il ragazzo è subito corso sul posto, in via Cassa a Castenedolo nel Bresciano, ma alla fine è stato vittima di un'aggressione.

L'intervento coraggioso del ragazzo

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il ragazzo quando ha ricevuto la chiamata della fidanzata era alla guida delle sua auto. Così in pochi minuti si è diretto verso la casa appena svaligiata dai ladri. Il 30enne – di origine pakistana – ha trovato i malviventi lungo la strada e ha provato a bloccare la loro utilitaria: come riporta Brescia Today, ha messo l'auto di traverso fermando così il passaggio ai ladri. Questi però non si sono intimoriti, anzi: prima hanno preso a calci l'aiuto del 30enne poi avrebbero sfondato il finestrino e avrebbero colpito a pugni il ragazzo. Infine i ladri hanno svuotato in faccia al 30enne la bomboletta di spray urticante. Poi sono riusciti a risalire in macchina e a darsi alla fuga.

Si cercano i ladri che si sono dati alla fuga

Sul posto dell'aggressione di sono precipitati i carabinieri e i sanitari del 118 pochi minuti prima allertati dalla ragazza. Il ragazzo è stato medicato e poi trasportato per accertamenti in pronto soccorso ma non sarebbe in gravi condizioni: è stato dimesso con pochi giorni di prognosi. Ora è caccia ai ladri: i carabinieri li stanno cercando in tutto il territorio.