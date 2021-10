Interrotte le ricerche per trovare Raffaella, la donna scomparsa a Castellanza lo scorso 4 ottobre I vigili del fuoco hanno sospeso le ricerche per ritrovare Raffaella, la donna di 47 anni originaria di Legnano, nel Milanese, scomparsa lo scorso 4 ottobre a Castellanza, in provincia di Varese. Al momento della scomparsa, Raffaella aveva con sé un borsone nero di lavoro ma era sprovvista di cellulare.

Sono state interrotte le ricerche di Raffaella, la donna di 47 anni scomparsa lo scorso 4 ottobre a Castellanza, paese della provincia di Varese. La donna, descritta dai famigliari come alta circa un metro e settanta, coi capelli rossi e gli occhi azzurri, è originaria di Legnano, nel Milanese. La sua auto era stata trovata a pochi passi dal fiume Olona ma di lei non sono state trovate tracce in circa una settimana di ricerche. A mandare in onda il messaggio di richiesta aiuto da parte dei famigliari, è stato il programma della Rai "Chi l'ha visto?" condotto da Federica Sciarelli.

Come comunicato dai vigili del fuoco, impegnati attivamente nelle ricerche, a seguito di un'ulteriore ricognizione area con l'elicottero della squadra Drago 66 del reparto volo dei vigili del fuoco di Torino Caselle, e un'altra ricerca subacquea del team dei sommozzatori di Milano, le operazioni di ricerca sono state sospese. Di Raffaella si sa che è impiegata in un'azienda tessile nel Comasco, ad Appiano Gentile.

La donna non aveva con sé il cellulare

Al momento della scomparsa, la 47enne aveva con sé una borsa da lavoro di colore nero e alcuni documenti. Era sprovvista però del telefono cellulare. Il suo caso è stato trattato anche dal programma televisivo della Rai "Chi l'ha visto?" che ha diramato il messaggio di aiuto della famiglia. Sulle tracce di Raffaella ci sono anche i carabinieri di Busto Arsizio, nel Varesotto, che stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti della donna e capire se sia stata lei ad abbandonare l'auto nei pressi dell'Olona oppure no.