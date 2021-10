Donna scomparsa da Castellanza, l’appello della famiglia sui social e a “Chi l’ha visto” Una donna di 47 anni è scomparsa da lunedì 4 ottobre a Castellanza, in provincia di Varese. La sua macchina è stata trovata vicino al fiume Olona, che nei giorni scorsi era in piena a causa delle avverse condizioni metereologiche e le abbondanti piogge. La famiglia sta lanciando un appello tramite i social e anche attraverso la trasmissione “Chi l’ha visto”.

A cura di Simona Buscaglia

Da lunedì 4 ottobre una donna di 47 anni è scomparsa da Castellanza, un comune in provincia di Varese, al confine col Milanese. Da martedì sono partite le ricerche su tutto il territorio soprattutto intorno al fiume Olona, dove è stata ritrovata la sua macchina, in via Isonzo, non lontano dal corso d'acqua. Martedì sera è stata allestita l'Unità di comando locale per le ricerche. Questa sera i familiari hanno chiesto aiuto anche attraverso il programma "Chi l'ha visto", dicendo che la donna si chiama Raffaella e lavora in una ditta tessile di Appiano. La famiglia teme che sia in difficoltà.

Si è attivata la macchina dei soccorsi, appello della famiglia anche sui social

La macchina dei soccorsi si è attivata subito dopo la segnalazione della scomparsa: l'elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato il fiume tra Castello di Legnano e l'area ex Bernocchi. Al lavoro anche i carabinieri di Legnano e Busto Arsizio. Il fiume Olona nei giorni scorsi a causa dell'allerta era in piena, per le condizioni metereologiche avverse e le precipitazioni abbondanti. Si è mossa anche la famiglia della donna scomparsa attraverso i social: circola su Facebook un messaggio con una descrizione dettagliata. Raffaella è alta 1.58, con una corporatura robusta, ha i capelli rossi, gli occhi azzurri, e ha diversi tatuaggi sul corpo, di cui uno visibile sull'avambraccio sinistro che raffigura un anziano signore e un bambino che si tengono per mano. Dovrebbe avere con sé una borsa nera, abbastanza ampia, e non ha con sé il cellulare, come è stato ripetuto anche durante l'appello alla trasmissione "Chi l'ha visto".