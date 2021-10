Continuano le ricerche per trovare Raffaella, la 47enne scomparsa lo scorso 4 ottobre a Castellanza Continuano le ricerche per ritrovare Raffaella, la donna di 47 anni di Legnano, paese del Milanese, scomparsa lo scorso 4 ottobre. La sua auto è stata ritrovata in via Isonzo a Castellanza, nel Varesotto, vicino al fiume Olona. Al momento della scomparsa, la donna non aveva con sé il cellulare.

Sulle sue tracce ci sono i carabinieri di Busto Arsizio che, coordinati dal capitano Annamaria Putortì, stanno ora cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti della donna, avvalendosi anche delle immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza della zona. A sollevare il caso della scomparsa di Raffaella, è stato il programma della Rai "Chi l'ha visto?", condotto da Federica Sciarelli, che si sta occupando della vicenda.

Secondo quanto riportato, la donna è impiegata in un'azienda tessile di Appiano Gentile, paese della provincia di Como. Al momento della scomparsa, Raffaella aveva con sé una borsa nera da lavoro ed alcuni documenti. Pare però che fosse sprovvista del cellulare. Raffaella è alta circa un metro e 58 centimetri, ha una corporatura robusta, occhi azzurri e capelli rossi. Pare però che fosse sprovvista del cellulare. La famiglia attende con ansia novità positive circa un suo ritrovamento. Chiunque avesse informazioni utili, o avesse avvistato la donna, può contattare i carabinieri di Busto Arsizio.