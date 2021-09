Ancora nessuna traccia di Fedele Fallini, il cacciatore scomparso sabato scorso in Valchiavenna Le squadre di ricerca messe in campo per ritrovare Fedele Fallini, il cacciatore di 59 anni disperso dallo scorso sabato in Valchiavenna, non riescono a individuare tracce utili. Non sono purtroppo servite a nulla nemmeno le ricerche operate con elicotteri e droni, considerato che i vestiti indossati dal cacciatore potrebbero confondersi con la vegetazione del luogo.

Ancora nessuna traccia di Fedele Fallini, il cacciatore di 59 anni scomparso dallo scorso sabato mentre si trovava sui monti di Prata Camportaccio, in località Sparavera in Valchiavenna. Le ricerche dell'uomo continuano incessantemente ormai da cinque giorni e hanno mobilitato gli uomini del Soccorso Alpino, dei vigili del fuoco e del Soccorso Alpino Guardia di finanza. Con loro, anche un gruppo persone vicine e amici di Fedele, esperti conoscitori dei luoghi in cui è scomparso. Intanto il sindaco di Prata Camportaccio tiene aggiornati i suoi cittadini sullo stato delle ricerche.

Nella giornata di ieri, dopo 96 ore dalla scomparsa, i soccorritori hanno fatto alzare in volo diversi elicotteri su tutta la zona oltre ad alcuni droni con la speranza di rintracciare il cacciatore o qualche elemento che potesse aiutarli nelle ricerche. A remare contro il lavoro delle squadre messe in campo, però, non ci sono solo le difficoltà oggettive delle aree, tra salite scoscese e antri difficilmente raggiungibili, ma anche l'outfit indossato da Fedele che rende ulteriormente difficoltoso rintracciarlo, in quanto, al momento della scomparsa, indossava abiti mimetici che si confondono con la vegetazione dei luoghi. Anche per questo motivo, i sorvoli di elicotteri e droni non hanno portato alla svolta sperata. Il sindaco di Prata Camportaccio, Davide Tarabini, intanto, tiene aggiornati i propri concittadini sullo stato delle ricerche. Con un post su Facebook ha poi volto "un ringraziamento per tutti quanti sono impegnati nelle difficili ricerche che proseguiranno anche per tutta la giornata di domani".