Influencer Marketing 2023, il 21 novembre al Teatro Parenti la terza edizione dell’evento Terza edizione per Influencer Marketing, l’evento ideato da UPA per evidenziare l’importanza strategica di influencer e creator. Appuntamento previsto per martedì 21 novembre al Teatro Parenti di Milano.

Torna Influencer Marketing, l’evento ideato da UPA (l’Associazione che riunisce le più importanti aziende industriali, commerciali e di servizi che investono in comunicazione pubblicitaria in Italia) per evidenziare l'importanza strategica di influencer e creator, e la necessità di approcci professionali sempre più solidi nel mercato: l’appuntamento per la terza edizione è previsto martedì 21 novembre al Teatro Parenti di Milano, trasmesso live in diretta streaming.

Un'analisi a tutto tondo del tema dell’influencer marketing, studiato grazie all'analisi puntuale dello scenario attuale, dei principali trend di mercato e dei temi più innovativi, come quello degli influencer virtuali/brand avatar. E una conferenza intervallata da interventi di ampio respiro, come quelli di Monica Fabris, direttore scientifico di CSA Research, e di Walter Quattrociocchi, Professore di Informatica e direttore del Center for Data Science and Complexity for Society Università La Sapienza di Roma.

Tra i temi caratterizzanti di questa terza edizione i focus sull’efficacia, sulla crescita del livello di professionalità raggiunto oggi dai creator e sull’equiparazione degli influencer a veri e propri media, anche alla luce della recente consultazione di Agcom volta all’integrazione degli influencer fra i soggetti regolamentati nel “Testo Unico dei servizi di media-audiovisivi”. Il convegno sarà inoltre arricchito dalla presentazione di alcune case history aziendali significative (Universal, Fastweb, Pirelli) e dalle testimonianze di importanti operatori del settore.

L'edizione 2023 di Influencer Marketing è supportata dai partner 40degrees, A.Manzoni, Ciaopeople, Filmedia, Google, GroupM, Mondadori Media, Nielsen, Open Influence, Power Talent Agency, Realize Networks, RealZ, Sensemakers, Show Reel Agency, Skeepers, Territory Influence, Zenzero Talent Agency, e si avvale della media partnership di University Network e UpTV.