Sciopero a Milano il 27 novembre 2023, a rischio i mezzi Atm e Autoguidovie: gli orari Nella giornata di lunedì 27 novembre ci sarà uno sciopero dei mezzi di trasporto pubblici a Milano organizzato dal sindacato Al Cobas. Coinvolgerà sia i mezzi Atm che quelli di Autoguidovie: non dovrebbe essere coinvolto il personale Trenord.

Lunedì 27 novembre 2023, è in programma uno sciopero a Milano. Potrebbero esserci disagi sulle linee Atm e Autoguidovie. Il personale Trenord invece non dovrebbe aderire allo sciopero. La circolazione dei mezzi gestiti dall'azienda trasporti milanesi potrebbe subire ripercussioni dalle 18 e le 22. Per quanto riguarda Autoguidovie, invece, saranno garantite le corse da inizio servizio alle ore 08:59 e dalle ore 13:01 a fine servizio. Potrebbero non essere garantite le corse tra le 9 e le 13.

La protesta inizialmente era stata organizzata da Usb Lavoro Privato, CUB Trasporti e Al Cobas. I primi due sindacati hanno però deciso di rinviarlo al 15 dicembre dopo l'ordinanza del ministero dei Trasporti: nella lettera di precettazione del ministero è stato indicato di ridurre lo sciopero da 24 ore a quattro ore. Il sindacato Al Cobas ha invece confermato la mobilitazione.

Tra i motivi dello sciopero c'è il superamento dei salari di ingresso, il blocco delle spese militari e la sicurezza e tutela della salute negli ambienti lavorativi.

Sciopero il 27 novembre 2023 a Milano, le motivazioni

In una nota stampa, l'organizzazione manifesta “contro ogni forma di limitazione del diritto di sciopero e abolizione di accordi sulla rappresentanza, superando monopolio costruito su complicità OO.SS. e associazioni datoriali, per il superamento dei salari di ingresso, contro appalti e subappalti, per un piano di investimenti e assunzioni in tutti i settori di pubblica utilità, per la sicurezza e tutela della salute in tutti gli ambienti di lavoro, per il blocco delle spese militari, contro le grandi opere speculative”.

Gli orari e le fasce di garanzia Atm per bus, metro e tram

I sindacati Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti hanno rimandato la mobilitazione al 15 dicembre. Il sindacato Al Cobas ha invece confermato lo sciopero per lunedì 27 novembre: a Milano potrebbe avere conseguenze su tutte le linee tra le 18 e le 22.

Sciopero di 24ore di Autoguidovie il 27 novembre 2023

Anche per le linee di Autoguidovie lo sciopero è ridotto a 4 ore. Saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e precisamente da inizio servizio alle ore 08.59 e dalle ore 13:01 a fine servizio. Potrebbero non essere garantite tutte le corse nella fascia oraria che va dalle 09 alle 13.