Infermiera travolta da quintali di cartongesso all’ospedale San Paolo di Milano: “Rischia danno permanente”

Un infermiera dell’ospedale San Paolo di Milano lo scorso 17 marzo è rimasta schiacciata sotto diverse pareti di cartongesso destinate a un cantiere. La 32enne rischia un danno permanente alle game e sarà sottoposta a intervento chirurgico.

Foto di repertorio

Un infermiera di 32 anni è rimasta coinvolta in un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso martedì 17 marzo presso l'ospedale San Paolo di Milano. Stando a quanto riportato da Il Giorno, la giovane si trovava nei pressi del ballatoio delle scale antincendio al secondo piano della struttura quando, all'improvviso, è stata travolta da diversi pannelli di cartongesso destinati a un cantiere che non era stato ancora aperto. La 32enne, ora ricoverata nel reparto di Ortopedia, avrebbe riportato serie lussazioni alle ginocchia e dovrà essere sottoposta a intervento chirurgico. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’Asst dei Santi Paolo e Carlo nei giorni scorsi hanno presentato un esposto alle autorità competenti chiedendo verifiche sui lavori e sulle ditte incaricate.

L'incidente si è verificato intorno alle 11:30 del 17 marzo. Come raccontato dal compagno della 32enne, anche lui infermiere e presente al momento dei fatti, a Il Giorno, circa 30 pannelli di cartongesso erano stati impilati dietro una porta, appoggiati al muro tra l'uscita verso il ballatoio e l'ascensore. Inoltre, lungo le scale sarebbero state posizionate alcune porte tagliafuoco che dovrebbero essere montate nel corso dei lavori di adeguamento antincendio che ancora non erano iniziati.

Mentre i due rientravano dal ballatoio, i pannelli in cartongesso sono caduti addosso all'infermiera. "Ho visto le sue gambe con le articolazioni girate all’indietro", ha raccontato il compagno che, grazie all'intervento di un dottore, è riuscito a liberare la 32enne dai quintali di materiale. La giovane è stata, poi, accompagnata nel reparto di Ortopedia dell'ospedale, dove le sono state ingessate le gambe in attesa dell'intervento chirurgico. "Rischia un danno permanente", ha dichiarato ancora il compagno.

In seguito all'incidente, i pannelli sarebbero stati assicurati al muro del pianerottolo con una catenella, mentre sulla porta è stato affisso un cartello di pericolo. Nei giorni scorsi, la 32enne ha ricevuto anche la visita della direttrice generale dell’Asst Santi Paolo e Carlo, Simona Giroldi, la quale ha assicurato: "Abbiamo avviato le opportune verifiche per accertare le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda". Nel frattempo, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’Asst hanno presentato un esposto alle autorità competenti, sottolineando di aver già inoltrato all’azienda diverse segnalazioni chiedendo verifiche sui lavori in corso.