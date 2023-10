Indagato per violenza sessuale su una minorenne scappa dalla Romania: catturato durante la latitanza a Mantova Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Mantova dove si nascondeva da una cattura internazionale emessa dalle autorità della Romania dove era indagato per atti sessuali con una minorenne.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Si nascondeva a Mantova mentre le autorità di tutto il mondo lo cercava. Alla fine per un uomo straniero di 47 anni sono scattate le manette grazie al lavoro dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Mantova. Su di lui gravava un provvedimento di cattura internazionale emesso dalle autorità rumene: il 47enne era indagato per atti sessuali con minorenne e per questo tutte le autorità europee gli stavano dando la caccia.

I carabinieri sono riusciti ad arrestarlo dopo un lungo periodo di osservazione nel luogo in cui l’uomo viveva. I militari, dopo tutti gli accertamenti del caso, sono interventi permettendone, con la massima attenzione e risolutezza, la cattura. L'indagato non ha opposta resistenza. Si trova ora nel carcere di Mantova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Potrà tornare in Romania dove continuerà il procedimento penali nei suoi confronti.

A Mantova arrestato un altro latitante europeo

Sempre a Mantova nell'agosto del 2020 era stato arrestato un pericoloso latitante moldavo, su cui pendeva un mandato di cattura internazionale. I carabinieri di Mantova, con l'ausilio della Compagnia di Gonzaga e la Divisione Interpol del Servizio per la Cooperazione Internazione di Polizia, erano riusciti a trovare Ion Babaianu, 31 anni, dopo che il tribunale di Cahul (Moldavia) aveva emesso un ordine di cattura perché accusato di aver stuprato una ragazzina di 15 anni.

L'uomo era stato condannato a 12 anni di carcere. Babaianu era stato trovato in un appartamento che condivideva con altri ragazzi moldavi con cui raccoglieva stagionalmente frutta nelle aziende agricole.