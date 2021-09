Incidenti stradali a Milano: in mezz’ora due ciclisti feriti, uno è grave Due ciclisti sono rimasti feriti in due distinti incidenti, nel giro di mezz’ora, questa mattina a Milano. Il primo incidente in via Colleoni; il secondo, più grave, in via Galdino. Sono in corso accertamenti affidati alla Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi e stanno controllando le telecamere di videosorveglianza.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due ciclisti sono rimasti feriti nel giro di mezz'ora oggi, 1 settembre, in due distinti incidenti stradali. I due sono stati portati entrambi in codice rosso in ospedale, la Polizia Municipale è al lavoro per ricostruire le dinamiche e accertare le responsabilità, gli agenti hanno effettuato i rilievi e hanno controllato l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza.

Il primo scontro è avvenuto alle 6 circa, in via Colleoni, all'angolo con via Gattamelata. La vittima è un uomo di 33 anni, trasportato d'urgenza in ambulanza all'ospedale San Carlo; una volta al Pronto Soccorso, i medici hanno accertato che fortunatamente le sue ferite erano meno gravi di quanto era stato inizialmente riscontrato. Il secondo incidente è avvenuto in via Galdino intorno alle 6:30, circa mezz'ora dopo. Il ciclista si è scontrato con un'automobile, le cause restano da accertare; è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale Niguarda, le sue condizioni sarebbero gravi.

Due giorni fa, il 30 agosto, in un grave incidente in monopattino un ragazzino di 13 anni è morto a Sesto San Giovanni; sull'accaduto la Procura di Milano ha avviato una inchiesta. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, la salma è stata sequestrata ed è stata disposta l'autopsia; secondo una prima ricostruzione il giovanissimo stava provando il monopattino di un amico, non è chiaro se al momento dell'incidente i due fossero da soli o se con loro ci fosse anche un adulto. Il sindaco della cittadina a nord di Milano ha firmato un'ordinanza per rendere obbligatorio l'uso del casco e ridurre i limiti di velocità in città per chi utilizza i monopattini elettrici.