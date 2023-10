Incidente tra moto e bicicletta a Milano: in gravi condizioni la ciclista di 25 anni La ciclista, 25 anni, ha riportato un grave trauma cranico; ricoverato anche il motociclista 34enne. L’incidente all’incrocio tra via Solari e via Stendhal intorno alle 15.

Ancora un altro incidente che vede coinvolto un ciclista sulle strade di Milano. Stavolta è accaduto all'incrocio tra via Solari e via Stendhal, zona sud-ovest della città. Qui una ragazza di 25 anni in sella alla sua bicicletta e un motociclista 34enne si sono scontrati con violenza: in gravi condizioni lei, incosciente, e trasportato dal 118 al Policlinico in codice giallo lui. La ciclista ha riportato un grave trauma cranico e una ferita a una gamba, e si trova ora ricoverata all'ospedale San Carlo. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, martedì 17 ottobre.

