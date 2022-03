Incidente tra auto e moto lungo la statale, ragazzo di 25enne in coma Un motociclista di 25 anni è finito in coma dopo uno schianto contro un’auto. Soccorso dall’elicottero del 118, è stato ricoverato al Niguarda.

Drammatico incidente nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 336 in direzione dell'aeroporto di Malpensa. Una moto è andata a scontrarsi contro un'auto provocando il grave ferimento del centauro, un ragazzo di 25 anni, ricoverato ora in coma. Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 15 nella tratta che collega Mesero a Magenta.

Secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, sul posto sono stati inviati un elisoccorso e un'ambulanza. Con gli operatori sanitari del 118, sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale, competente per gli incidenti su strade extraurbane. I soccorritori hanno da subito medicato e cercato di stabilizzare il ragazzo di 25 anni, trovato in condizioni critiche, mentre un'altra squadra medica si è presa cura di una donna di 45 anni, conducente dell'auto, che ha riportato un lieve trauma al bacino. Per questo motivo, è stata ricoverata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta. Molto più gravi invece le condizioni del 25enne che, una volta stabilizzato e intubato sul posto, è stato trasferito d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano. I medici della struttura l'hanno preso in cura. Attualmente si trova in coma. Sulla dinamica dello schianto stanno intanto operando gli agenti della stradale. Ad ora però non si hanno informazioni circa i primi esiti dei rilievi effettuati. Starà alla polizia attribuire eventuali responsabilità del sinistro. Inevitabile, infine, la creazione di lunghe code e rallentamenti lungo tutto il tratto stradale.