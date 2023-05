Incidente tra auto e moto in viale De Gasperi a Milano: grave ragazzo di 29 anni Un motociclista di 29 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in viale De Gasperi a Milano (zona Portello-Gallaratese), avvenuto poco prima delle 10. Avrebbe riportato un importante trauma alle gambe.

Foto di repertorio

Versa in gravi condizioni un ragazzo di 29 anni che, in sella alla sua moto, ha impattato contro una macchina in viale De Gasperi (zona Portello-Gallaratese), periferia Ovest di Milano.

Tutto è accaduto nella mattinata di oggi intorno alle 10, come riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza. La dinamica dell'incidente, al momento, è ancora al vaglio degli inquirenti della Polizia locale, accorsa immediatamente sul posto per i rilievi del caso.

Insieme agli agenti, si sono precipitati in viale De Gasperi anche i soccorritori del 118: la centrale operativa ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le condizioni del giovane, infatti, sono apparse gravi fin dal primo momento, ed è stato accompagnato con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Secondo quanto trapelato, avrebbe riportato un importante trauma alla gamba sinistra.