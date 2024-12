video suggerito

Incidente tra auto e moto a Pisogne, gravissimo un ragazzo di 18 anni Incidente tra un'auto e una moto in piazza Umberto I a Pisogne (Brescia) nel primo pomeriggio di oggi 9 dicembre. Grave il ragazzo di 18 anni che si trovava in sella al mezzo a due ruote e che si è schiantato contro l'automobile in manovra.

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Pesante incidente tra un'auto e una moto in piazza Umberto I a Pisogne (Brescia) nel primo pomeriggio di oggi, 9 dicembre. Ad avere la peggio è stato il ragazzo di 18 anni che si trovava in sella al mezzo a due ruote, portato in eliambulanza all'ospedale di Bergamo e ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva: le sue condizioni, stando a quanto emerso finora, sarebbero decisamente gravi.

Secondo le prime ricostruzioni il ragazzo, diretto verso Toline, per ragioni ancora da chiarire avrebbe centrato in pieno l'automobile che stava svoltando all'interno di un parcheggio in direzione contraria. All'interno del veicolo viaggiava anche un bambino di un anno, trasportato per precauzione in ospedale in codice verde; la madre, al volante, ha invece riscontrato un trauma agli arti superiori, ed è stata così portata in codice giallo al Civile.

Sul posto, oltre a un'automedica, un'ambulanza di Pisogne e l'elisoccorso decollato da Bergamo, sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Darfo, i carabinieri. Spetterà a loro ricostruire l'esatta dinamica dello scontro, e stabilire chi tra auto e moto dovesse concedere la precedenza all'altro mezzo in arrivo.