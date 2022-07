Incidente sul lavoro, operaio schiacciato dall’elevatore riesce a fermare il macchinario e si salva Un operaio di 47 anni si è salvato fermando il macchinario che lo stava schiacciando. Non è in pericolo di vita.

Immagine di repertorio

Un altro, l'ennesimo, incidente sul lavoro in Lombardia che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia se non fosse stato per la prontezza della stessa vittima. Un operaio di 47 anni si trovava in un cestello elevatore mentre fissava una trave all'interno di un capannone in via di costruzione quando vi è rimasto schiacciato dentro.

Operaio resta schiacciato e si salva bloccando il macchinario

Fortunatamente, l'uomo è riuscito a fermare l'impianto evitando conseguenze peggiori. Soccorso dagli operatori sanitari inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, è stato medicato sul posto e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. Non è in pericolo di vita e non ha riportato traumi particolarmente gravi. Sul posto, in via Palmiro Azzi, in zona Olmo Lungo, sono arrivate anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Ats che ora devono verificare che l'azienda abbia rispettato tutte le norme di sicurezza previste.

Operaio folgorato sul lavoro muore dopo una notte di ricovero

Solo ieri un operaio di 51 anni è morto dopo una notte di ricovero in ospedale per essere rimasto folgorato mentre lavorava in un'azienda di Annone Brianza, in provincia di Lecco. L'uomo è stato investito da una potente scarica elettrica che non gli ha lasciato scampo. Trasportato in condizioni gravissime in ospedale, è stato ricoverato a Lecco dove, dopo una notte, ha perso la vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dalla Procura. Con loro anche i tecnici dell'Ats. Sgomento tra i colleghi che non hanno potuto fare nulla per evitare il peggio.