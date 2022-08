Operaio di 28 anni muore sul lavoro: è stato travolto da una lastra di metallo Una nuova vittima del lavoro in Lombardia: è morto schiacciato da una lastra di metallo un giovane operaio di appena 28 anni.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Immagine di repertorio

Aveva appena 28 anni ed era venuto in Italia proprio per lavorare. Ma, alla fine, quel lavoro tanto agognato si è rivelato fatale per lui. È morto, infatti, schiacciato da una lastra di metallo che si è staccata da un carroponte nell'azienda in cui era assunto a Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia.

L'incidente sul lavoro nel Bresciano

Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, insieme ai Carabinieri, dopo che una lastra di metallo si è staccata da un carroponte e ha letteralmente travolto un operaio. Ma il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare che l'incidente sul lavoro è stato fatale per il 28enne di origine marocchine.

Il ragazzo, secondo quanto si apprende, era venuto in Italia proprio alla ricerca di lavoro, che aveva poi trovato nell'azienda metalmeccanica Borgo San Giacomo, in provincia di Brescia.

Il piano della Regione contro le morti bianche

Appena qualche giorno fa, il 4 agosto, la Regione Lombardia ha approvato un nuovo piano contro le morti bianche. Il Pirellone ha infatti stanziato 23 milioni di euro per garantire e soprattutto controllare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

"Cinque milioni – ha spiegato la Regione – sono dedicati all'assunzione di 100 figure professionali in grado di potenziare le attività di sorveglianza, prevenzione e formazione. Si tratta di medici del lavoro, tecnici della prevenzione, assistenti sanitarie, chimici, fisici, ingegneri, statistici, psicologi".

Ma il piano previsto dalla giunta regionale si concentra, in realtà, su diversi ambiti: "dalla sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati ad esposizioni professionali ad attività di promozione della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro", spiegano dal Pirellone.