Incidente sul lavoro a Vescovato, si sgretola la tettoia e un operaio precipita nel vuoto: è grave Un uomo di 46 anni è rimasto ferito mentre stava lavorando sul tetto di un capannone di Vescovato, comune in provincia di Cremona: ha fatto un volo di diversi metri.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. Nella giornata di oggi, martedì 8 novembre 2022, a Vescovato, comune in provincia di Cremona, un uomo di 46 anni ha riportato alcune ferite dopo essere precipitato dal tetto di un capannone su cui stava lavorando. L'uomo non è in pericolo di vita ed è stato trasferito in codice giallo all'ospedale più vicino.

I medici e i paramedici del 118, inviati dall'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono intervenuti in via Angelo Marchi. Il 46enne, di cui le generalità non sono state rese note, ha riportato alcune contusioni. Fortunatamente non è in gravi condizioni. Sulla base delle informazioni circolate fino a questo momento, l'uomo è originario della provincia di Brescia.

L'uomo aveva poggiato il piede su una lastra di amianto che si è sgretolata

Si trovava a Vescovato per una trasferta lavorativa: l'operaio infatti lavora per una ditta che si occupa di pulizia di camini e disinfestazione. A un certo punto, mentre si trovava sul letto, è precipitato finendo poi all'interno: sembrerebbe infatti che una lastra di amianto, sulla quale aveva messo il piede, si è sgretolata.

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno contribuito con le operazioni di messa in sicurezza. I rilievi invece sono stati affidati ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cremona e a quelli della stazione di Vescovato. I militari, insieme ai tecnici inviati dall'Agenzia di tutela della salute della Val Padana, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica: dovranno soprattutto capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.