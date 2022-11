Cede il tetto di un capannone: precipita nel vuoto un operaio di 27 anni Un operaio di 27 anni è caduto dal tetto di un capannone dove stava lavorando a Siziano, in provincia di Pavia. Il ragazzo si trova ora ricoverato in ospedale.

A cura di Giorgia Venturini

Grave un operaio di 27 anni che nella giornata di oggi lunedì 7 novembre è caduto dal tetto di un capannone dove stava lavorando. Si tratta dell'ennesimo infortunio sul lavoro.

Stando alle prime informazioni, l'uomo si trovava sul tetto di un capannone in via Lombardia a Siziano, in provincia di Pavia. Il 27enne è caduto per cinque metri dopo che la copertura del tetto è ceduta.

Operaio in ospedale con trauma cranico

Subito i colleghi hanno allertato i soccorsi: il muratore ha riportato un grave trauma cranico e un trauma alla colonna vertebrale. Una volta in ospedale al San Matteo di Pavia il giovane è stato operato.

La vittima non dovrebbe essere in pericolo di vita. Si tratterebbe di un muratore di Limbiate, in provincia di Monza e Brianza. Intanto sul posto le forze dell'ordine e Ats sono al lavoro per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire eventuali responsabilità.

Operaio precipita e muore a Milano

Lo scorso settembre in via Losanna a Milano, vicino al supermercato Esselunga, un operaio di 52 anni è morto dopo essere precipitato in cantiere. Stando alla ricostruzione dei fatti, sarebbe precipitato proprio perché, durante la sua attività, avrebbe sbagliato corda.

Un errore che gli è costato la vita: avrebbe fatto un volo di circa venti metri, finendo poi nel cortile interno dell'edificio di un domicilio privato mentre era al lavoro sul rifacimento della facciata.

Sul posto si sono recati i medici e i paramedici del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute della città metropolitana di Milano. Gli operatori sanitari, purtroppo, non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.