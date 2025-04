video suggerito

Incidente sul lavoro a Veniano, operaio si ferisce con un flessibile: è grave Incidente sul lavoro a Veniano (Como). Un operaio di 46 anni è rimasto gravemente ferito mentre usava un flessibile. È stato ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ilaria Quattrone

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Nella giornata di ieri, martedì 29 aprile, si è verificato un incidente sul lavoro a Veniano, un comune che si trova in provincia di Como. Un operaio si è ferito a un braccio mentre usava un flessibile. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Stando alle informazioni diffuse fino a questo momento, l'incidente è avvenuto poco dopo le 15.20 in un'azienda che si trova in via Nazione Italiana all'altezza del civico 46. L'operaio ferito è un 46enne che stava utilizzando l'arnese quando ha toccato l'arto sinistro procurandosi una lesione molto importante. I colleghi hanno subito chiamato i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze.

I medici e i paramedici, dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno soccorso in codice rosso: è stato ricoverato all'ospedale San Giuseppe di Milano. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita, ma le sue condizioni sono certamente molto gravi. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Cantù e il personale dell'Agenzia di tutela della salute Insubria per alcuni accertamenti. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Insieme agli operatori di Ats stanno cercando di capire se siano state rispettate o meno le norme di sicurezza sul lavoro.