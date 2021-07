Una donna di 59 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Civile di Brescia. Si tratta dell'ennesimo incidente sul lavoro: stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto la donna oggi giovedì 8 luglio all'alba è rimasta gravemente ferita mentre stava lavorando in via Prati a Solferino, in provincia di Mantova. Erano infatti da poco passate le 5 quando la donna, operatrice ecologica della zona, è stata travolta da un mezzo di raccolta rifiuti finito in una scarpata.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118. Data la gravità della situazione in zona è atterrato anche un elisoccorso decollato da Brescia. Subito le condizioni della donna sono apparse gravi: immediato il trasporto al Civile dove è stata ricoverata. Intanto i carabinieri di Castiglione, anche loro intervenuti sul posto dell'incidente, stanno cercando di risalire all'esatta dinamica dell'accaduto. Così come i tecnici di Ats della medicina del lavoro e i vigili del fuoco.

Ieri sera un operaio è morto dopo 24 ore di ricovero

Purtroppo non è l'unico incidente sul lavoro delle ultime ore: un operaio è caduto da una scala mentre stava lavorando, a quanto pare in nero, per dipingere le pareti di un capannone industriale a Zanano di Sarezzo, in provincia di Brescia. Purtroppo nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi l'uomo è morto 24 ore dall'incidente. L'ennesima vittima è Roberto Bigini: era originario della Toscana ma da ormai decenni viveva a Brescia. Era un imbianchino specializzato e martedì mattina, 6 luglio, stava svolgendo il proprio lavoro in un capannone in via Galileo Galilei a Zanano, una frazione di Sarezzo. Mentre si trovava su una scala per tinteggiare le pareti della struttura l'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato al suolo, per cause da accertare. Nell'impatto ha riportato gravi traumi alla testa: è stato soccorso e trasportato d'urgenza in ospedale, dove ha lottato per circa 24 ore tra la vita e la morte. Nella serata di ieri, mercoledì 7 luglio, i medici hanno però constatato il decesso: troppo gravi i traumi riportati nella caduta.