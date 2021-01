in foto: Diego Vono con la sua famiglia (Foto Facebook)

Ennesimo e tragico incidente sul lavoro in Lombardia. Un uomo di 44 anni, Diego Vono, è morto dopo essere stato travolto da tonnellate di sabbia e ghiaia mentre stava lavorando all'interno di una cava. L'incidente mortale si è verificato attorno alle 17 nella cava degli Eredi Ventura in una frazione di Rezzato, in provincia di Brescia. Stando a quanto finora ricostruito, il 44enne stava manovrando il suo escavatore quando all'improvviso sarebbe stato travolto dalla frana di ghiaia, che lo ha completamente sommerso assieme al macchinario. Sul posto, in via Cesare Battisti nella frazione di Virle Treponti, l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica: sono poi intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori del lavoro dell'Agenzia per la tutela della salute.

I vigili del fuoco hanno scavato nella ghiaia per cercare di liberare il 44enne: purtroppo, quando l'uomo è stato estratto, era già morto. A nulla è servito l'intervento del personale del 118, che ha potuto solo constatare il decesso dell'uomo. I primi accertamenti del medico legale hanno confermato che l'operaio è morto per soffocamento. Non sarà eseguita l'autopsia, mentre proseguono gli accertamenti delle forze dell'ordine per capire cosa sia avvenuto precisamente nella cava e perché si sia verificato lo smottamento che ha ucciso il 44enne.

La vittima lascia moglie e quattro figli

La vittima era molto conosciuta a Rezzato. Lavorava da quasi 20 anni all'interno della cava ed era un autista esperto. Grande il dolore tra i colleghi che hanno assistito impotenti all'incidente mortale, e grandissimo il vuoto che Diego lascia nella sua famiglia: l'uomo era sposato e padre di quattro figli, con i quali posava sorridente nella sua foto di copertina su Facebook, dove in tanti lo hanno ricordato con messaggi di cordoglio.