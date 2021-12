Incidente sul lavoro a Monza, operaio precipita da un’impalcatura: è grave Un operaio di 43 anni è caduto da un’impalcatura mentre lavorava alla ristrutturazione di un’ala dell’ospedale del San Gerardo: è ricoverato in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia: nel pomeriggio di oggi, lunedì 6 dicembre, a Monza un operaio di 43 anni è stato soccorso perché gravemente ferito dopo essere caduto da un'impalcatura. L'uomo è stato trasferito in codice rosso in ospedale. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche i tecnici dell'Agenzia di tutela della Salute del territorio per verificare che siano state rispettate tutte le norme in tema di sicurezza.

Il 43enne lavora per una ditta di costruzioni

Secondo quanto riportato dal giornale Monza Today, l'uomo lavora per un'impresa di costruzioni. La ditta sta lavorando alla realizzazione di una nuova ala dell'ospedale San Gerardo. A un certo punto, per cause ancora da accertare, è precipitato facendo un volo di circa tre metri. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, intorno alle 16, ha inviato i medici e i paramedici del 118 che sono intervenuti a bordo di un'ambulanza e un'automedica.

È ricoverato in prognosi riservata

Dopo aver fornito le prime cure sul posto, lo hanno trasferito nel pronto soccorso del San Gerardo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della questura: secondo i primi rilievi, sembrerebbe che la corda di contenimento alla quale il 43enne era legato, non abbia retto. Gli investigatori, insieme ai tecnici di Ats, cercheranno di far chiarezza su quanto accaduto. Per il momento, l'operaio è ricoverato in prognosi riservata ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Parabiago, uomo muore schiacciato dal forno di una pizzeria

Sabato un altro uomo è morto a Parabiago, in provincia di Milano. Michele Esposito è rimasto infatti schiacciato dal forno di una pizzeria. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per il 41enne non c'è stato nulla da fare. I medici non hanno fatto altro che constatarne il decesso. Oltre agli operatori del 118, sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale per tutti gli accertamenti.