Parabiago, pizzaiolo morto schiacciato da un forno, l’appello della sorella: “Vogliamo giustizia” Si chiama Michele Esposito, l’operaio morto ieri tragicamente a Parabiago, schiacciato dal forno di una pizzeria. La sorella lancia un appello sui social “Vogliamo giustizia”

A cura di Simona Buscaglia

Fonte foto Facebook

Chiede giustizia per il fratello, morto ieri tragicamente a Parabiago, nel Milanese, schiacciato dal forno di una pizzeria. La sorella del pizzaiolo ha lanciato un appello sui social: "Mio fratello ha bisogno di giustizia…Io e mamma ne abbiamo bisogno" ha scritto in un messaggio su Facebook la donna.

La morte sul lavoro di Michele Esposito

L'uomo, 41enne, pizzaiolo, stava lavorando quando, stando alle prime ricostruzioni della vicenda, è stato schiacciato dal forno della pizzeria che era in fase di ristrutturazione. A trovare l'uomo, privo di sensi, è stato il proprietario della struttura, assente nel momento della tragedia perché impegnato in alcune commissioni. A nulla è servito il pronto intervento dei medici e paramedici del 118: le ferite riportate dall'operaio si sono rivelate troppo gravi e non è stato potuto fare altro che constatarne il decesso. Il forno sembra si sia staccato dai supporti e sia precipitato addosso all'operaio, colpendolo soprattutto sulla testa. Sul luogo dell'incidente erano presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco di Legnano e la polizia locale di Parabiago, ora al lavoro per fare tutti gli accertamenti del caso.

Altro incidente sul lavoro in Lombardia

Quello di Michele Esposito è solo l'ultimo incidente sul lavoro di una lunga e triste lista in Lombardia. Nel mese di novembre, in un cantiere di Cesano Maderno, un uomo di 63 anni era stato trovato in arresto cardiocircolatorio. Era stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Niguarda dove era stato preso in carico dai medici della struttura ospedaliera. A nulla, però, sono valsi i tentativi di salvargli la vita. Secondo le ricostruzioni, l'uomo era caduto da un ponteggio da un'altezza di cinque metri e mezzo.