Incidente sul lavoro a Caponago, operaio fa volo di sette metri: è in gravi condizioni L’uomo avrebbe perso l’equilibrio mentre stava lavorando alla copertura del tetto di un supermercato in costruzione: ha riportato traumi al bacino e al braccio.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

È stato trasferito in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita: un operaio di 35 anni nella mattinata di oggi, martedì 16 novembre, è caduto da un tetto mentre stava lavorando in una struttura in costruzione a Caponago (Monza e Brianza). Oltre ai soccorsi del 118, sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute.

Ha riportato traumi al bacino e al braccio

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato intorno alle 9 del mattino. In via Galileo Galilei sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 in codice rosso. Una volta arrivati, hanno fornito le prime cure all'uomo e lo hanno trasferito in ospedale in codice giallo. I traumi al bacino e al braccio, per quanto importanti, si sono rivelati meno gravi di quanto previsto. L'operaio è stato portato con l'elicottero, partito dal Niguarda, all'ospedale San Gerardo di Monza.

Stava lavorando sul tetto di un supermercato

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente, il 35enne stava lavorando sul tetto di un supermercato in costruzione con il compito di realizzare la copertura quando a un certo punto è caduto facendo un volo di circa sette metri. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale che stabilirà cosa possa aver provocato la caduta dell'uomo. I tecnici di Ats invece cercheranno di capire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.

Anche in provincia di Salerno, si è verificato un incidente molto simile: un uomo di 57 anni è infatti caduto dal tetto di una abitazione a Bellizzi. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il 57enne avrebbe perso l'equilibrio mentre stava ispezionando la canna fumaria di un'abitazione privata.