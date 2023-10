Incidente stradale sull’autostrada A1, auto si ribalta: una persone è stata estratta dalle lamiere Incidente stradale sull’autostrada A1, in provincia di Lodi: un’automobile si è ribaltata. A bordo c’erano due persone. Una delle due è stata estratta dalle lamiere.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, domenica 15 ottobre, si è verificato un incidente sull'autostrada A1. Un'automobile, infatti, si è ribaltata. A bordo c'erano due persone: una delle due è stata estratta dalle lamiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118.

Sulla base delle prime informazioni diffuse, l'incidente è avvenuto alle 8.54. I vigili del fuoco hanno inviato alcune squadre del comando di Lodi e del distaccamento volontario di Casalpusterlengo. I pompieri sono intervenuti con un'autopompa e precisamente al chilometro 35+100 di Livraga.

L'automobile, per cause ancora da chiarire, si è ribaltata: a bordo c'erano due persone, che per fortuna sono sopravvissute all'impatto. Una delle due è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. Entrambe sono state affidate alle cure degli operatori sanitari del 118. Non è chiaro se siano in pericolo di vita o meno.

Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica della vicenda. I vigili del fuoco, invece, hanno messo in sicurezza l'intera area e rimosso il veicolo.