Incidente stradale nel Milanese, auto si ribalta: due giovani estratte dalle lamiere, sono gravi La scorsa notte si è verificato un incidente stradale a Dairago (Milano): un’automobile si è ribaltata e due persone sono rimaste ferite.

A cura di Ilaria Quattrone

La scorsa notte a Dairago, comune che si trova alle porte di Milano, si è verificato un incidente stradale: un'automobile, infatti, si è ribaltata. Due giovani sono rimasti gravemente feriti: entrambi sono stati estratti dalle lamiere. Sul posto anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto in via Circonvallazione e precisamente verso la frazione di Olcella. Le operazioni delle forze dell'ordine, avrebbero rivelato che l'automobile probabilmente ha perso aderenza. Per questo motivo, è finita contro una cinta e si è poi ribaltata. A bordo c'erano un uomo e una donna: i vigili del fuoco sono intervenuti per poterli liberare dalle lamiere.

Dopodiché sono stati affidati alle cure dei medici e paramedici del 118: sono arrivati i mezzi della croce rossa di Gallarate, della croce bianca di Sedriano e un'automedica. I feriti sono un uomo di 29 anni e una donna di 22 anni. Entrambi sono stati trasferiti all'ospedale di Legnano: le loro condizioni sono gravi, ma non sono in pericolo di vita. Sono poi intervenuti i carabinieri che hanno ricostruito l'esatta dinamica della vicenda.