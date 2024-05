Incidente stradale sulla tangenziale Est di Milano, morto un uomo: code di 8 chilometri

video suggerito

A cura di Matilde Peretto

Un uomo di circa 40 anni è morto investito da un'auto lungo la Tangenziale Est di Milano, la A51. È successo questa mattina, giovedì 9 maggio, all'alba tra l'uscita 7 Rubattino e l'uscita 8/8a Sp 103 Segrate Lambrate, in direzione Nord. La vittima era a piedi e, forse, di origine straniera. Si indaga per capire perché si trovasse in quel tratto di strada. A causa dell'incidente, si sono formati 8 chilometri di coda.

Sul luogo dell'incidente, avvenuto questa mattina, i soccorritori sono arrivati verso le 5:21 con due equipaggi. Areu (l'Agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato due ambulanze e un'auto medica in codice rosso, ma per l'uomo investito non c'era più nulla da fare. Stando a quanto riferito dal personale del 118, l'uomo è morto sul colpo.

Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare. Sono in corso le indagini, condotte dagli agenti della polizia stradale di Assago, per ricostruire il tragico accaduto e per capire cosa ci facesse il pedone lungo la Tangenziale a quell'ora. Camminava in direzione Nord ed è stato investito tra Cascina Gobba e Cologno, verso i caselli autostradali per Lecco e Venezia. Pare si tratti di un uomo di circa 40 anni di origine straniera.

Il traffico lungo la tangenziale è rimasto bloccato. L'ente che gestisce queste strade di Milano, la Milano Serravalle, ha spiegato che verso le 7:30 del mattino si erano creati oltre 8 chilometri di coda.

(articolo in aggiornamento)