Muore investito da un'auto nel Comasco: il guidatore 39enne è risultato positivo all'alcoltest Un uomo di 48 anni è stato travolto e ucciso da un'auto a Inverigo, in provincia di Como. Alla guida della vettura c'era un 39enne risultato leggermente positivo all'alcoltest.

A cura di Matilde Peretto

Inutili i tentativi di rianimazione. Un uomo di 48 anni è morto investito da un'auto mentre camminava lungo la strada provinciale 41 (Vallassina) a Inverigo, in provincia di Como. Erano le 23 di sera di sabato 11 maggio. Alla guida del veicolo c'era un uomo di 39 anni di Anzano del Parco, risultato leggermente positivo all'alcoltest. Sul luogo dell'incidente sono stati mandati un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di Giussano, ma le condizioni del pedone erano troppo gravi ed è morto sul posto.

Elmahjoub Ghazal, un cittadino marocchino di 48 anni residente a Barlassina (in provincia di Monza), stava camminando lungo via Don Gnocchi a Inverigo verso le 23 di sabato scorso, quando una macchina lo ha investito. Sul posto sono arrivati subito i sanitari del 118, ma i loro tentativi di soccorso sono stati vani. Le condizioni dell'uomo erano troppo gravi e il suo decesso è stato dichiarato sul ciglio della strada, prima ancora di riuscire a trasportarlo in ospedale.

I carabinieri di Lurago d'Erba, intervenuti sul posto per i rilievi e gli accertamenti, stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Stando a quanto appreso finora della vicenda, il pedone stava camminando lungo un rettilineo quando è stato urtato e sbalzato a terra.

Alla guida dell'auto che ha provocato l'incidente, una Toyota Yaris, c'era un uomo di 39 anni residente ad Anzano del Parco. L'automobilista è risultato leggermente positivo all'alcoltest, per questo i carabinieri lo hanno denunciato a piede libero per omicidio stradale e guida in stato d'ebrezza. Il magistrato della Procura di Como incaricato, Michele Pecoraro, dovrà decidere quali accertamenti disporre sul caso.