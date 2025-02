video suggerito

Incidente stradale nel Milanese, auto si scontra frontalmente con un Doblò: gravissima una donna Incidente stradale a Settala (Milano): l'auto di una donna di 45 anni si è scontrata frontalmente contro un Doblò. Nell'impatto, la 45enne è rimasta gravemente ferita.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, lunedì 24 febbraio, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 39 alle porte di Settala, comune che si trova in provincia di Milano. Un'automobile si è scontrata con un Doblò. Una donna è in gravissime condizioni. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente si è verificato alle 9.30. L'automobile, guidata da una donna di 45 anni, si è schiantata frontalmente con un Doblò. Alla guida di questo, c'era un uomo di trent'anni che lavora com dog sitter. Sul veicolo con lui, c'erano infatti una decina di cani. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. La 45enne, originaria di Lecco, è stata trovata in condizioni gravissime: è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita.

Il trentenne invece è stato trasferito in codice giallo all'ospedale Policlinico. Tre cagnolini hanno riportato lievi ferite mentre gli altri sette ne sono usciti illesi. Nel frattempo i vigili del fuoco del distaccamento di Gorgonzola hanno aiutato gli operatori sanitari nel soccorrere i feriti e hanno poi rimesso in sicurezza la carreggiata. Gli agenti della polizia locale hanno invece svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.