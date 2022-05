Incidente stradale a Vanzago, scontro tra un’auto e una moto: grave un 17enne Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 maggio, si è verificato un incidente a Vanzago: un 17enne è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Ancora un grave incidente stradale in Lombardia. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 maggio, un'automobile si è scontrata contro una moto a Vanzago, comune nell'hinterland milanese: un ragazzo di 17 anni è stato trasferito in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Il 17enne ha riportato diversi traumi

Sulla base di quanto diramato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l'incidente si è verificato alle 14.18 sulla strada provinciale SP 229. Il ragazzo – che si trovava in sella allo scooter – ha riportato un trauma cranico, uno al volto, una frattura a una gamba e un trauma a un braccio. I medici e i paramedici del 118, intervenuti con un elicottero, un'automedica e un'ambulanza, hanno quindi valutato il ricovero in codice rosso. Non è chiaro se il 17enne sia in pericolo di vita o meno né se sarà sottoposto a degli interventi chirurgici. Coinvolto nell'incidente anche un uomo di 4o anni, per il quale è stato valutato la non ospedalizzazione.

I rilievi affidati ai carabinieri

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area per consentire tutte le operazioni di soccorso e ovviamente i carabinieri: i militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica della vicenda. Non è infatti ancora chiaro quali siano le cause del sinistro né ovviamente di chi sia la responsabilità. Serviranno altri giorni di tempo per avere un quadro più preciso della vicenda. I rilievi, insieme alle parole del conducente, potranno fornire maggiori dettagli.