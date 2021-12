Incidente stradale a Truccazzano, scontro tra due auoto: morta una donna di 53 anni Incidente stradale a Truccazzano (Milano): una donna di 53 anni è morta dopo che si è scontrata con un’altra auto. L’altro conducente è stato trasferito in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Ennesimo incidente stradale in Lombardia. Nella mattinata di oggi, venerdì 24 dicembre, una donna è morta dopo che la sua automobile si è scontrata frontalmente contro un altro mezzo a Truccazzano (Milano). Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Per il momento, non si conosce la dinamica della vicenda. I militari stanno svolgendo i rilievi per ricostruirla e accertare eventuali responsabilità.

Per la 53enne non c'è stato nulla da fare

L'incidente si è verificato intorno alle 10.02 all'altezza del cimitero. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta allertata, ha inviato sul posto un'ambulanza. Si è reso necessario anche l'intervento di un elissocorso. Nonostante la tempestività dei medici e dei paramedici, per la donna di 53 anni non c'è stato nulla da fare: il decesso è stato infatti constato sul posto. Per il momento non si conoscono le sue generalità.

L'altro conducente trasferito in ospedale

Alla guida dell'altra auto, sulla base di quanto riportato dalla nota Areu, c'era un uomo di 79 anni. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato constato che non avesse riportato gravi ferite. È stato quindi trasferito all'ospedale San Raffaele di Milano in codice verde e per un trauma al collo. I vigili del fuoco hanno messo poi in sicurezza l'area.

Incidente sull'A21, muore il conducente di un furgone

Due giorni fa si era verificato un altro tragico incidente lungo l'autostrada A21, nel territorio del Bresciano. A scontrarsi sarebbero stati un mezzo pesante, un furgone e un'auto. Per il conducente alla guida del furgone non c'è stato nulla da fare. Condizioni meno gravi per gli altri due automobilisti coinvolti.