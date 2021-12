Tragico incidente sull’autostrada A21, tre mezzi coinvolti: muore un uomo alla guida di un furgone Un incidente lungo l’autostrada A21 è costato la vita a un uomo alla guida di un mezzo pesante: nell’incidente sono rimaste coinvolte anche un camion e un’auto.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragico incidente lungo l'autostrada A21 che collega Brescia a Torino all'altezza dell'area di servizio Ghedi Ovest. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia stradale: dalle prime informazioni fornite dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza un mezzo pesante, un furgone e un auto sarebbero state coinvolte in un incidente. Purtroppo nell'impatto ha perso la vita il conducente del furgone.

Inutili i soccorsi per l'uomo alla guida del furgone

A dare l'allarme sono stati gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i sanitari in elicottero, un'automedica, due ambulanze, i vigili del fuoco. Nulla sono serviti gli interventi per salvare l'uomo alla guida del furgone. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso sul posto. Meno gravi invece gli altri automobilisti coinvolti. L'autista del mezzo pesante, di 59 anni, ha subito un trauma all'arto ed è quindi stato trasferito in codice verde all'ospedale di Manerbio: non è in gravi condizioni. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale, impegnati ora a tutti i rilievi del caso. Si indaga ora sulla dinamica dell'accaduto e su eventuali responsabilità. Al momento non è noto età e nome della vittima.

Lunghe code tra Brescia e Manerbio

Per permettere l'intervento dei soccorsi il traffico durante la mattinata è stato fermato in entrambi i sensi di marcia. Dopo pochi minuti si sono fermati cinque chilometri di coda in entrambe le direzioni. Ora il traffico sembra ripreso ma si viaggia su un unica corsia di marcia: quindi il traffico è ancora parzialmente rallentato soprattutto tra Brescia e Manerbio.