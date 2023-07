Incidente stradale a Sarnico, scontro tra un’auto e una moto: gravi due ragazzi Scontro tra un’auto e una moto a Sarnico (Bergamo), nella serata di ieri giovedì 27 luglio: due ragazzi sono stati ricoverati in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Grave incidente stradale a Sarnico, in provincia di Bergamo. Nella serata di ieri, giovedì 27 luglio, si è infatti verificato uno scontro tra una moto e un'automobile. Nell'impatto sono rimasti gravemente feriti due ragazzi di 23 e 30 anni. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenute anche le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

La dinamica dell'incidente avvenuto a Sarnico

L'incidente è avvenuto intorno alle 21 in corso Europa. In sella alla moto, una Kawasaki 150, c'erano entrambi i ragazzi. A bordo dell'automobile invece, una Ford, c'era un uomo di 78 anni. Secondo una prima ricostruzione, ma deve ancora essere confermata, la moto stava andando in direzione Villago e, per evitare un'automobile che si stava immettendo nella zona di Poggio Fiorito, ha invaso la corsia opposta. Subito dopo lo scontro con la Ford.

I due ragazzi sono stati ricoverati in gravi condizioni in ospedale

Sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, gli operatori sanitari hanno deciso di trasferire entrambi i ragazzi in ospedale con un elicottero. Uno è stato portato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso, l'altro agli Spedali Civili di Brescia sempre in codice rosso.

È stato portato in ospedale anche il conducente dell'automobile: è stato trasferito all'ospedale di Seriate. È in condizioni meno gravi. Infatti è stato ricoverato in codice giallo. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica della vicenda.