Incidente stradale a San Donato Milanese: scontro tra auto e moto, 40enne in gravi condizioni

Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a San Donato Milanese. Stava viaggiando in sella alla sua moto quando si è scontrato con un automobile, per cause ancora da accertare. Trasportato in codice rosso al pronto soccorso, è in prognosi riservata. Ferite lievi per la 21enne che era al volante della vettura.