Incidente stradale a Milano, investita da un’auto mentre parcheggia: grave una donna di 73 anni Una donna di 73 anni è stata investita da un’auto durante una manovra di parcheggio: l’incidente si è verificato oggi pomeriggio, venerdì 22 ottobre, a Milano. La 73enne è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Niguarda con un trauma cranico e uno alla spalla. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi.

A cura di Ilaria Quattrone

La 74enne ha riportato un trauma cranico e uno alla spalla

Secondo quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia, l'allarme alla sala operativa è arrivato intorno alle 15.14. In viale Umbria 94 sono stati inviati i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza. Dopo averle prestato le prime cure sul posto, gli operatori hanno optato per il trasferimento all'ospedale Niguarda in codice rosso. Avrebbe infatti riportato un trauma cranico e un trauma alla spalla.

A Barzago un 54enne si è scontrato contro un'auto: è grave

Sempre oggi si è verificato un altro incidente stradale a Barzago, in provincia di Lecco. Un uomo di 54 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale: il 54enne si trovava in sella alla sua moto quando si è scontrato contro un'auto alla cui guida c'era un 81enne. Il motociclista ha riportato diversi traumi al torace, al bacino e a una gamba. È stato ricoverato in gravissime condizioni ed è stato trasferito in ospedale in arresto cardiocircolatorio. Il conducente dell'automobile invece ne è uscito illeso ed è stato trasferito in ospedale in codice verde.