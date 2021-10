Grave incidente a Barzago, schianto tra moto e auto: 54enne soccorso in arresto cardio-circolatorio Grave incidente stradale a Barzago, in provincia di Lecco. Un uomo di 54 anni si è schiantato con la sua moto contro un’auto guidata da un 81enne. Il motociclista è stato soccorso in arresto cardio-circolatorio dal 118: portato in ospedale a Lecco, è in fin di vita. Praticamente illeso l’anziano automobilista.

A cura di Francesco Loiacono

Un uomo è stato soccorso in fin di vita a Barzago, in provincia di Lecco. Si tratta di un motociclista 54enne rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto in via Giacomo Leopardi, all'altezza del civico 4. L'episodio, come riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza in una nota, è avvenuto attorno alle 12.30. Il motociclista si è scontrato, per cause da accertare, contro un'auto guidata da un uomo di 81 anni.

Il motociclista è stato soccorso in fin di vita: illeso invece l'anziano automobilista

Ad avere la peggio è stato proprio il motociclista: quando i soccorritori del 118 sono intervenuti l'uomo era in arresto cardio-circolatorio. È stato trasportato d'urgenza, mentre erano ancora in corso le manovre di rianimazione, all'ospedale di Lecco. Nell'incidente l'uomo ha riportato traumi multipli al torace, al bacino e a una gamba: le sue condizioni sono disperate e l'uomo lotta tra la vita e la morte.

I rilievi affidati alla polizia stradale di Lecco

L'anziano conducente dell'auto, al contrario, è uscito quasi illeso dallo schianto. L'uomo non ha riportato traumi evidenti, anche se è stato trasportato per precauzione, in codice verde, all'ospedale di Erba. Sul luogo dell'incidente, oltre ai mezzi di soccorso dell'Areu – sono intervenute un'ambulanza, un'automedica e anche l'elisoccorso – sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale di Lecco. Spetterà a loro ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e accertare le responsabilità del sinistro, sperando ovviamente che il motociclista si riesca a salvare e che non si debba parlare dell'ennesima tragedia sulle strade lombarde.