Incidente nella notte a Milano, ragazzo di 20 anni muore in pieno centro Un ragazzo di 20 anni è morto nella notte in un incidente stradale avvenuto in via Canova, nel pieno centro di Milano. Il giovane era alla guida del suo scooter: per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, finendo contro alcune auto parcheggiate. Inutile l’intervento dei soccorritori: il ragazzo è morto sul colpo.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Tragico incidente stradale nella notte a Milano: un ragazzo di 20 anni è morto dopo essersi scontrato col suo scooter contro alcune auto parcheggiate. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 4 del mattino di oggi, mercoledì 15 settembre, in via Canova, strada curvilinea che collega corso Sempione a via Pagano, nel centro del capoluogo lombardo. La giovane vittima era da solo su uno scooter e per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, finendo contro quattro auto che erano regolarmente parcheggiate su un lato della strada.

Per il ragazzo non c'è stato niente da fare: è morto sul colpo

L'impatto è stato molto violento: il ragazzo ha perso i sensi ed è stato trovato incosciente dai soccorritori del 118, intervenuti in codice rosso a bordo di un'ambulanza e di un'automedica. Il personale del 118 non è purtroppo riuscito a rianimare il giovane e non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto a causa dei gravi traumi riportati nell'incidente.

Non vi sarebbero altri veicoli coinvolti: da accertare le cause dell'incidente

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che il ragazzo alla guida dello scooter abbia fatto tutto da solo. Non vi sarebbero infatti altri veicoli coinvolti nell'incidente, a parte le auto che erano parcheggiate. Resta dunque da capire se l'incidente mortale sia stato causato da una distrazione fatale oppure da un malore.